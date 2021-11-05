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Власти Украины выразили протест, в связи с визитом Владимира Путина в Севастополь
Фото: пресс-служба Кремля

Власти Украины выразили протест в связи с визитом Владимира Путина в Севастополь

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:29 05.11.2021

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с визитом Президента России Владимира Путина в Севастополь. Об этом сообщается на сайте дипломатического ведомства «незалежой».

Рассматриваем этот визит, как и другие несогласованные с украинской стороной поездки российских чиновников на временно оккупированный Крымский полуостров, как грубое нарушение Россией суверенитета Украины, норм международного права, резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, обязательств России по договорам, сторонами которых являются Украина и РФ, — говорится в заявлении.

Накануне, в День народного единства Владимир Путин посетил Севастополь. Глава государства принял участие в праздничных мероприятиях, а также провел заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства.

Власти Украины выразили протест в связи с визитом Владимира Путина в Севастополь

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