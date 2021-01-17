Власти уверяют: в Симферополе приняты необходимые меры для борьбы с непогодой

17 января в Симферополе в усиленном режиме работало 10 единиц специализированной техники МБУ «Город», которые проводили очистку дорожного покрытия от снежных навалов и обрабатывали проезжую часть противогололёдным реагентом для снижения вероятности ДТП. Об этом рассказал директор учреждения Антон Гумен.

Процесс борьбы со снежными заносами и гололёдом заключает в себя два трудоёмких этапа: сначала необходимо убрать снег с дорожной поверхности посредством специализированной техники, а затем равномерно нанести противогололёдное средство. При правильном применении реагент эффективно разрушает лёд, снежный накат, предотвращает появление ледяной корки, проникает сквозь слои снега и льда и разрушает межкристаллические связи, тем самым снижая силы их смерзания с дорожным покрытием, — отметил Антон Гумен.

Кроме того, на улицах города трудились 169 дворников МБУ «Город». Сотрудники учреждения занимались ручной уборкой снега и посыпкой пешеходной зоны безопасным реагентом, который заблаговременно был размещён на улицах крымской столицы.

По городу заблаговременно были расставлены не только ёмкости, но и большие мешки для хранения реагента. Не тратя время на транспортировку противогололёдного состава, дворники могут сразу после очистки поверхности тротуаров от снега приступить к посыпке реагентом, — уточнил Антон Гумен.

Он также добавил, что применяемый противогололёдный материал пожаро- и взрывобезопасный и не образует токсичных соединений.

Директор учреждения добавил, что работа по противогололёдной обработке городских улиц ведётся на плановой основе. На сегодняшний день запас реагента составляет порядка 500 тонн.

Напоминаем, что в Симферополе в круглосуточном режиме работает Единая дежурно-диспетчерская служба. Сотрудниками службы осуществляется прием, регистрация, и обработка обращений, заявлений физических и юридических лиц. Обращение можно оставить по городским номерам: 15-63 и 60-49-09 или мобильному: +7 (978) 944 39 59; +7 (918) 030 01 12.

Фото: администрация Симферополя.