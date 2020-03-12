«Влажные мечты» или иногда лучше «мриять» о Крыме, чем говорить

Просто праздник какой-то воинствующего маразма.

Кто-то называл «команду Зеленского» «романтиками»? Это, скорее, мечтатели. Причем, паны с мечтами влажными, праздными и вредными. Судите сами, глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Антон Дробович заявил, что после «возвращения» Крыма и Донбасса в состав Украины декоммунизация на этих территориях будет проводиться в «переходном режиме».

Сейчас активно обсуждаются проекты переходного правосудия для регионов, которые будут интегрированы назад после деоккупации. Соответственно, я думаю, что имплементация законодательства о декоммунизации должна тоже иметь какой-то переходный режим, — цитирует Дробовича «Интерфакс-Украина».

Мечтатель считает справедливым создание в Крыму так называемой «национальной крымско-татарской автономии».

С точки зрения исторической памяти и точки зрения восстановления исторической и политической субъектности крымских татар — это справедливо. С точки зрения политической, гражданской и целесообразности в сфере безопасности — это значительно более сложный вопрос, – заявил Дробович.

Позабористей чего изволите? Есть такое. Вот растиражированное украинскими СМИ мнение «эксперта» на тему того, что «незалежна» сможет разговаривать с Россией на равных только тогда, когда у нее будет «кувалда», способная «бить РФ по голове». Аффтор – «военный эксперт» Михаил Самусь. Вчитайтесь в эти слова…

Строительство нашего флота должно двигаться асимметрично, основываясь на новейших технологиях. Прежде всего, это автоматизированные автономные роботизированные системы, в том числе подводные лодки и надводные платформы. Министерство обороны должно действовать быстро и создать флот, Военно-морские силы, которые будут иметь полный разведывательный контроль акватории. Это должен быть воздушный контроль – воздушная патрульная авиация или беспилотники. Это должны быть целеуказания – спутники или беспилотники. И это ударные системы, которые в режиме реального времени смогут уничтожать российские корабли. Если это будет сделано быстро, мы изменим баланс, и тогда с русскими можно будет о чем-то говорить, в том числе о какой-то деоккупации Крыма… Россия – это государство XVIII-XIX века. Она действует, исходя из права силы. Если у нас не будет силы, мы можем говорить очень много, можем переходить на любые стандарты НАТО, но это ничего не даст, пока у нас не будет, скажем так, кувалды, которая будет немножко бить Россию по голове – как в Азовском, так и в Черном море. И тогда только можно будет с ней разговаривать, – заявил Самусь.

Закроем глаза и видим: украинские терминаторы жгут напалмом, а ракеты то и дело бьют нас по голове. Мамочки… Что ж они там, в Киеве употребляют эдакое галлюциногенное?

Но и это не предел воинствующего маразма. После возвращения Крыма под контроль Украины памятник адмиралу Нахимову в центре Севастополя будет разрушен, а местные жители будут привлечены к ответственности за пособничество «агрессору». Об этом в эфире «4 канала» заявил Михаил Макарук, спикер созданной при поддержке спецслужб во времена Петра Порошенко организации «InformNapalm», которая занималась публикацией «сливов» – переписок, данных из взломанных почтовых ящиков противников режима.

Победа для нас – это возвращение Крыма и реинтеграции Донбасса. Я не хочу сидеть на руинах Кремля, мне это не интересно. Но я хочу сесть на разрушенном памятнику Нахимову в украинском городе Севастополь за чашкой львовского кофе. Касательно реинтеграции. Наша команда принимала участие в разработке и написании законопроекта о наказании за коллаборационизм. И введения понятия коллаборационизм в украинское законодательство. Так было во Франции после Второй мировой войны, так поступали ведущие страны мира, в которых были коллаборанты. Коллаборационизм бывает разным – военным, экономическим, культурным, гуманитарным, и прочее. И я искренне считаю, что каждый ублюдок, который кормил, помогал, учил боевиков, должен быть наказан, — цитирует Макарука «ПолитНавигатор» .

Единственная реальная пакость, которую творят все эти деятели-«мриятели» — перекрытие воды в Крым. Но и тут они излагают «с вывертом». Как вам такой тезис: чтобы не накалялась ситуацию внутри Украины, нужно ввести уголовную ответственность даже за одно упоминание того, что Крыму нужна украинская вода.

Давать воду в Крым – это всё равно что передавать продукты супруге, которую выкрал какой-то урод, вместо того, чтобы убить этого урода и вызволить жену, – заявил председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко.

Хм, Павлик… А если жена сама ушла и не хочет к мужу-мечтателю и маразматику возвращаться, а? Так что «мрийте» молча, панове, здоровее будете.

Сеня Фрименс.