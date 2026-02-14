Влюблённые и их подарки: что жители Севастополя покупают к 14 февраля

Аналитики Авито изучили продажи подарков ко Дню святого Валентина. Оказалось, что россияне больше склоняются к тому, чтобы дарить на такой праздник эмоции — свидание в романтической обстановке. А в качестве цветов в подарок жители Севастополя чаще всего выбирают розы и тюльпаны.

Подарки

Все чаще на 14 февраля в качестве подарка выбирают сам праздник: согласно опросу Авито, почти треть опрошенных хотели бы получить на День всех влюбленных романтическое свидание. Кроме того, аналитики зафиксировали, что на всей платформе за последний месяц на 22% выросли продажи декора к 14 февраля — украшений в виде сердечек, шариков, свечей и других. Также год к году на 8% увеличились продажи настольных игр — сегодня большой популярностью пользуются игры для пар на сближающие вопросы и задания. Их часто выбирают для романтических свиданий.

Что касается традиционных подарков, в Севастополе год к году чаще стали покупать подарочные наборы с уходовой косметикой — на 28%. Также выросли продажи мягких игрушек — на 26%. А вот стайлеры и парфюмерия теряют популярность — их стали покупать реже.

Цветы

На Авито уже активно оформляют заказы букетов к 14 февраля. Чаще всего к этому празднику сейчас покупают розы — на них пришлось 51% оформленных заказов за последний месяц. На втором месте — тюльпаны с долей 16%. Также в пятерке лидеров — хризантемы (2%), пионы (2%) и гипсофилы (2%).

По росту продаж лидируют тюльпаны — их чаще всего дарят с приближением весны. За месяц их стали покупать чаще в семь раз. Средняя цена за штуку — 200 рублей. Также на 33% активнее заказывали пионы, они в среднем обходились в 1 400 рублей. На 7% выросли продажи роз, их в среднем покупали за 2 500 рублей букетом.

