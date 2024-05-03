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«Вместе сильнее»: в у анонсируют Региональную школу студотрядов

«Вместе сильнее»: в Крыму анонсируют Региональную школу студотрядов

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:01 03.05.2024

3-5 мая пройдёт Региональная школа студенческих отрядов Республики Крым «Вместе сильнее». На одной площадке соберутся представители педагогических, сервисных и медицинских отрядов, а также представители отрядов проводников. Участников ждут лекции, познавательные интерактивы и развлекательные активности.

Лекции будут посвящены основам трудоустройства на летний сезон. Опытные спикеры доступно объяснят все нюансы и разберут трудности, с которыми могут столкнуться ребята при трудоустройстве.

"Вместе сильнее": в Крыму анонсируют Региональную школу студотрядов "Вместе сильнее": в Крыму анонсируют Региональную школу студотрядов "Вместе сильнее": в Крыму анонсируют Региональную школу студотрядов

Мероприятие направлено на подготовку участников студенческих отрядов к трудовому семестру, повышение уровня знаний в области истории развития студенческих отрядов, безопасности труда, командной работы, улучшение организаторских и профессиональных навыков.

Региональная школа является одним из главных мероприятий, проводимых перед целиной. Она помогает ребятам подытожить все полученные знания, прочувствовать атмосферу отрядов и получить заряд энергии. Мы уверены, что на протяжении трёх дней участники получат нужную информацию от спикеров, успешно обменяются своим опытом друг с другом и ярко проведут эти выходные! – говорит руководитель проекта, специалист штаба студенческих отрядов Республики Крым Полина Чернова. 

После завершения лекционной части, бойцам будет необходимо пройти тестирование, по результатам которого они смогут получить сертификаты, подтверждающие их участие в Региональной школе.

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Реализация проекта «Региональная школа» в этом году стала возможным при поддержке Росмолодёжь.Гранты.

источник: информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

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