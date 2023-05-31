ВМС Украины потеряли последний боевой корабль. Флота «незалежной» больше нет

Минобороны РФ подтверждает уничтожение последнего боевого корабля ВМС Украины «Юрий Олефиренко». Средний десантный корабль был поражен 29 мая в результате ракетного удара и затем затонул.

В результате удара высокоточным оружием ВКС России по месту стоянки военных кораблей в порту Одесса, уничтожен последний боевой корабль военно-морских сил Украины «Юрий Олефиренко», — сообщили в российском военном ведомстве.

В истории с появлением в начале 90-х военного флота «незалежной» поставлена точка. Ничего не осталось у ВМСУ кроме небольших патрульных катеров (ну и морских беспилотников, поставляемых Западом). Ничего.

Что же касается потопленного СДК «Юрий Олефиренко» (для знатоков – бывший «Кировогорад»), напомним, что этот корабль родом из 70-х годов прошлого века. Относится к серии средних десантных кораблей проектов 770, 771 и 773, строившихся в Польше в 1960-е — 1970-е годы для ВМФ СССР. К достоинствам этих кораблей относятся конструктивная простота, малая стоимость и экономичность в эксплуатации, рациональное размещение десанта, небольшой состав экипажа и хорошее вооружение. Предназначен для десантирования 1-2 взводов десанта морской пехоты. Способен перевезти примерно 130-175 тонн грузов.

В апреле 1994 года после раздела Черноморского флота СДК-137 был передан Украине и переименован в «Кировоград». В составе ВМС Украины он числился с 10 января 1996 года. Во время событий Крымской весны в марте 2014 года корабль был временно взят под контроль ВМФ России и возвращён 19 апреля Украине, после чего отбуксирован в Одессу. Свое последнее название он получил 3 июля 2016 года (капитан 1 ранга Юрий Олефиренко погиб «на Донецком направлении»).

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