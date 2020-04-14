Внезапно! Церкви в Крыму закрывают, посещение прихожанами храмов приостановлено

Симферопольская и Крымская епархия по требованию регионального управления Роспотребнадзора приняла решение временно приостановить посещение прихожанами храмов в пасхальные дни. Об этом сообщает пресс-служба епархии.

С 15 апреля по 19 апреля 2020 г. (включительно) будет осуществлено временное приостановление посещения гражданами территорий, зданий, строений, сооружений, в том числе, культовых зданий (за исключением священнослужителей, а также лиц, присутствие которых необходимо для совершения богослужений и функционирования культовых зданий), – говорится в сообщении.

Для доступа граждан к религиозным обрядам и церемониям будут использоваться онлайн-трансляции в Интернете и на ТВ.

Освящение пасхальных куличей в Великую Субботу и в день Христова Воскресения будут проводиться исключительно на территории храма поэтапно группами прихожан не более 50 человек с соблюдением масочного режима и дистанции не менее 1,5 м, а также нанесением соответствующей разметки на прихрамовой территории, — уточнили в епархии.

Ранее сообщалось, что власти, МВД и епархия договорились проводить пасхальные богослужения с соблюдением необходимых мер предосторожности. Поэтому известие последнего часа, мягко говоря, внезапное, особенно на фоне статистики по COVID-19 в Крыму – на 2,5 миллиона человек — 32 случая болезни и 13 выздоровевших.