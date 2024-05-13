Внезапно и неприятно: мошенники могут взломать ваше устройство через Wi-Fi-роутер

Депутат Госдумы Антон Немкин назвал несколько признаков взлома Wi-Fi-роутера – среди них резкое замедление интернета.

Взлом Wi-Fi-роутера может открыть доступ для мошенников к устройствам внутри локальной сети – это позволит им завладеть информацией на ноутбуке, смартфонах, подключённых к маршрутизатору. Поэтому пользователям нужно очень внимательно относиться к своим Wi-Fi-роутерам, так как их взлом может действительно привести к печальным последствиям, отмечает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. Среди них – утечки персональных данных пользователя и их продажа на черном рынке, а также вовлечение в противоправную деятельность, в частности, в DDoS-атаки на сторонние ресурсы.

Наиболее простой способ выявить взлом Wi-Fi — использовать приложение, которое дает возможность узнать, какое количество устройств подключено к сети. При помощи него пользователь может увидеть список девайсов, которые подключены к его Wi-Fi. Если вы заметили какой-то посторонний девайс, это точно повод насторожиться и обратиться к специалистам», — отметил депутат. Для быстрой проверки также можно отключить все устройства, включая Smart TV, и посмотреть на индикатор роутера — если он продолжает мигать, значит есть подключение к посторонним гаджетам. Обнаружить взломанный Wi-Fi можно и через панель управления роутера, так как в списке клиентов DHCP могут быть посторонние устройства. Еще одним признаком взломанного Wi-Fi может стать заметное снижение скорости интернета, предупреждает депутат. «Самый эффективный способ избавиться от посторонних пользователей — сменить пароль Wi-Fi и сделать его существенно сложнее, чем он есть. Заводской пароль нужно обязательно менять, а также стоит регулярно обновлять программное обеспечение, чтобы вовремя закрывать любые лазейки для мошенников, — заключил Антон Немкин.

Ранее о том, что из-за взлома Wi-Fi-роутера под угрозой могут оказаться банковские данные пользователя и его переписка, так как шифрование выполняется самим устройством, предупредил в беседе с RT преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов.

Также взломанный роутер позволяет хакерам провести фишинговую атаку на его владельца. Так, для пользователя могут открываться не настоящие, а подложные сайты, через которой преступники могут завладеть любой конфиденциальной информацией о человеке.

источник: пресс-служба депутата Государственной Думы РФ Антона Немкина