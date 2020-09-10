ВНИМАНИЕ! 12 сентября в Ялте состоится встреча родителей и учеников, обучающихся дома

Все, что вы хотели узнать о Семейном образовании – на встрече родителей, дети которых обучаются дома, можете спросить лично!



Центр Поддержки Семейного образования (ЦПСО) проводит традиционные родительские встречи в Ялте.

На встрече хоумскулеров 12 сентября Гузель Гурдус – генеральный директор ЦПСО, а также учредитель НАСО и многодетная мама расскажет обо всех тонкостях Семейного обучения. Помогут Гузель её дети, которые обучаются на СО и уже стали выпускниками.

На встрече вас ждут ответы на такие актуальные для родителей детей, которые обучаются дома, вопросы:

как юридически оформить Семейное образование – права и обязанности родителей;

как мягко перейти на СО в любое время;

как и где сдавать аттестации;

как организовать образовательный процесс;

как мотивировать своего ребёнка и сделать так, что он учился самостоятельно;

с какими сложностями можно столкнуться на СО и как их преодолеть;

что делать с социализацией;

На эти и другие не менее важные вопросы Гузель со своими детьми дадут подробные и доступные ответы.

Регистрация для участия обязательна!

Встреча в Ялте 12 сентября — в 17:00

Встреча в Краснодаре 14 сентября — в 16.30.

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