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ВНИМАНИЕ! 12 сентября в Ялте состоится ежегодная встреча хоумскулеров
иллюстрация предоставлена Центром поддержки семейного образования

ВНИМАНИЕ! 12 сентября в Ялте состоится встреча родителей и учеников, обучающихся дома

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 14:25 10.09.2020

Все, что вы хотели узнать о Семейном образовании – на встрече родителей, дети которых обучаются дома, можете спросить лично!

Центр Поддержки Семейного образования  (ЦПСО) проводит  традиционные родительские встречи в Ялте.

На встрече хоумскулеров 12 сентября Гузель Гурдус – генеральный директор ЦПСО, а также учредитель НАСО и многодетная мама расскажет обо всех тонкостях Семейного обучения. Помогут Гузель  её дети, которые  обучаются на СО и уже стали выпускниками.

На встрече вас ждут ответы на такие актуальные для родителей детей, которые обучаются дома, вопросы:

  • как юридически оформить Семейное образование – права и обязанности родителей;
  • как мягко перейти на СО  в любое время;
  • как и где сдавать аттестации;
  • как организовать образовательный процесс;
  • как мотивировать своего ребёнка и сделать так, что он учился самостоятельно;
  • с какими сложностями можно столкнуться на СО и как их преодолеть;
  • что делать с социализацией;

На эти и другие не менее важные вопросы Гузель со своими детьми дадут подробные и доступные ответы.

Регистрация для участия обязательна!

Встреча в Ялте 12 сентября —  в 17:00

Встреча в Краснодаре 14 сентября —  в 16.30.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ здесь:

ВНИМАНИЕ! 12 сентября в Ялте состоится встреча родителей и учеников, обучающихся дома

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