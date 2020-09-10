ВНИМАНИЕ! 12 сентября в Ялте состоится встреча родителей и учеников, обучающихся дома

Все, что вы хотели узнать о Семейном образовании – на встрече родителей, дети которых обучаются дома, можете спросить лично!
Центр Поддержки Семейного образования (ЦПСО) проводит традиционные родительские встречи в Ялте.
На встрече хоумскулеров 12 сентября Гузель Гурдус – генеральный директор ЦПСО, а также учредитель НАСО и многодетная мама расскажет обо всех тонкостях Семейного обучения. Помогут Гузель её дети, которые обучаются на СО и уже стали выпускниками.
На встрече вас ждут ответы на такие актуальные для родителей детей, которые обучаются дома, вопросы:
- как юридически оформить Семейное образование – права и обязанности родителей;
- как мягко перейти на СО в любое время;
- как и где сдавать аттестации;
- как организовать образовательный процесс;
- как мотивировать своего ребёнка и сделать так, что он учился самостоятельно;
- с какими сложностями можно столкнуться на СО и как их преодолеть;
- что делать с социализацией;
На эти и другие не менее важные вопросы Гузель со своими детьми дадут подробные и доступные ответы.
Регистрация для участия обязательна!
Встреча в Ялте 12 сентября — в 17:00
Встреча в Краснодаре 14 сентября — в 16.30.
БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ здесь:
Желаете оставить комментарий? Опуститесь чуточку ниже✎..