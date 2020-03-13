Внимание! 14 марта — всероссийская горячая линия по заболеваниям почек

Бесплатную горячую линию, приуроченную ко Всемирному дню почки, проводит Лаборатория «Гемотест» при поддержке Международного союза помощи и поддержки пациентов.

По данным ВОЗ и Международных нефрологических организаций, от разных заболеваний почек во всем мире страдают около 850 миллионов человек. Наиболее опасными из них считаются хроническая болезнь почек, которая приводит к 2,4 миллиона смертей в год, и ее последствие – острая почечная недостаточность. Во многих случаях эти и другие болезни почек ухудшают течение других заболеваний и приводят к повышению риска их летального исхода – в частности, патологий сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, вирусных инфекций. Нарушение функции почек приводит к быстрой интоксикации организма и осложняет применение лекарственной терапии, — отмечают специалисты.

Всемирный день почки в первую очередь посвящен профилактике и раннему выявлению различных заболеваний, его девиз – «Здоровые почки всем, всегда, везде». Задача этого года — информирование населения о возможных способах профилактики и диагностики почечных заболеваний, а также популяризация здорового образа жизни и физической активности.

Во время бесплатной горячей линии жители всех регионов России смогут узнать о первых симптомах болезней почек и факторах их риска, биохимических и других лабораторных исследованиях, с помощью которых можно контролировать функцию парного органа, рекомендуемом образе жизни и рационе при различных патологиях, влияющих на состояние почек.

На часть вопросов, связанных со злокачественными заболеваниями почек, ответит эксперт Международного союза помощи и поддержки пациентов, онкоуролог, онколог Денис Игоревич Володин.

Время работы горячей линии: 14 марта с 10:00 до 18:00 по московскому времени (бесплатные звонки для всей России). Телефон бесплатной горячей линии:

8-800-550-13-13.

СПРАВКА: Постоянная модернизация, внедрение принципиально новых методов и оборудования ведущих мировых производителей позволяет выполнять самый широкий спектр исследований и делать их доступными для большинства россиян.

«Гемотест» активно проводит исследования в области онкогенетики, онкогинекологии и урологии, онкогематологии, аллергодиагностики, диагностики бактериальных инфекций. В 2017 году Лаборатория «Гемотест» создала Независимый экспертный совет «Второе мнение», который объединил более 35 ведущих специалистов национальных медицинских исследовательских центров. Цель создания данной структуры – оказание качественной диагностической помощи пациентам с различными опухолевыми заболеваниями. В Лаборатории «Гемотест» проводится пересмотр гистологических и цитологических препаратов, даже полученных в других медицинских учреждениях. Это дает возможность пациенту получить второе мнение эксперта, который может безальтернативно поставить точный диагноз или опровергнуть результаты предыдущего исследования.

Международный союз пациентов был создан в 2017 году для объединения врачей, пациентских организаций, некоммерческих партнерств помощи пациентам и благотворительных фондов. Он сотрудничает с общественными организациями, медицинскими ассоциациями, международными и региональными общественными объединениями в целях повышения качества жизни пациентов и оказания помощи пациентам; развития и популяризации ранней диагностики заболеваний в Российской Федерации; организации просветительской работы по борьбе с заболеваниями среди населения в средствах массовой информации; привлечение средств и ресурсов для развития научных исследований при содействии государственных структур в партнёрстве с общественными организациями и социально-ориентированными бизнес – структурами; оказания содействия в повышении квалификации и обучении медицинских работников в ведущих клиниках и учебных заведениях РФ и за рубежом.