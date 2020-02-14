Внимание! 15 февраля в центре Севастополя — ограничение движения

15 февраля в центре Севастополя временное ограничение движения транспортных средств вводится в связи с проведением мероприятия, посвященного 31-й годовщине вывода ограниченного контингента советских войск из Демократической Республики Афганистан.

С целью обеспечения безопасности дорожного движения временное ограничение движения всех видов транспортных средств вводится на участке ул. Ленина от пл. Суворова до просп. Нахимова – просп. Нахимова – пл. Лазарева с 11:00 до 11:30 часов. Просим заранее планировать свой маршрут! — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.