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Внимание! В Севастополе ограничение движения… из-за подрыва бомб

Внимание! 15 февраля в центре Севастополя — ограничение движения

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:57 14.02.2020

15 февраля в центре Севастополя временное ограничение движения транспортных средств вводится в связи с проведением мероприятия, посвященного 31-й годовщине вывода ограниченного контингента советских войск из Демократической Республики Афганистан.

С целью обеспечения безопасности дорожного движения временное ограничение движения всех видов транспортных средств вводится на участке ул. Ленина от пл. Суворова до просп. Нахимова – просп. Нахимова – пл. Лазарева с 11:00 до 11:30 часов. Просим заранее планировать свой маршрут! — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.

 

Внимание! 15 февраля в центре Севастополя - ограничение движения

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