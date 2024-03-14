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Внимание! 15 марта — ограничение движения в Симферополе (дело не в обрезке деревьев)

Внимание! 15 марта — ограничение движения в Симферополе (дело не в обрезке деревьев)

Опубликовал: CrimeaPRESS в Транспорт Крыма 21:44 14.03.2024

В связи с проведением в Симферополе торжественных мероприятий, посвященных Дню Общекрымского референдума 2014 года и Дню воссоединения Крыма с Россией, движение по ряду улиц столицы будет ограничено.

15 марта движение будет перекрыто с 7:00 до 11:00 по улице Серова (на участке от ул. Александра Невского до ул. Екатерининская) и улице Сергеева-Ценского (на участке от ул. Караимская до ул. Севастопольская). Парковка транспортных средств на данных участках также будет запрещена. Постоянное патрулирование обеспечит наряд ДПС ГИБДД.

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Также будет ограничено движения транспорта 15 марта с 9:30 до 10:0 часов по улице Гоголя (на участке от проспекта Кирова до ул. Севастопольской).

Кроме того, 15 марта с 7:00 до 11:00 будет организовано дежурство машины эвакуатора по указанным участкам улиц.

Городские власти просят с пониманием отнестись к временным ограничениям и учесть указанную информацию при планировании маршрутов движения.

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