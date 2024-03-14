Внимание! 15 марта — ограничение движения в Симферополе (дело не в обрезке деревьев)

В связи с проведением в Симферополе торжественных мероприятий, посвященных Дню Общекрымского референдума 2014 года и Дню воссоединения Крыма с Россией, движение по ряду улиц столицы будет ограничено.

15 марта движение будет перекрыто с 7:00 до 11:00 по улице Серова (на участке от ул. Александра Невского до ул. Екатерининская) и улице Сергеева-Ценского (на участке от ул. Караимская до ул. Севастопольская). Парковка транспортных средств на данных участках также будет запрещена. Постоянное патрулирование обеспечит наряд ДПС ГИБДД.

Также будет ограничено движения транспорта 15 марта с 9:30 до 10:0 часов по улице Гоголя (на участке от проспекта Кирова до ул. Севастопольской).

Кроме того, 15 марта с 7:00 до 11:00 будет организовано дежурство машины эвакуатора по указанным участкам улиц.

Городские власти просят с пониманием отнестись к временным ограничениям и учесть указанную информацию при планировании маршрутов движения.