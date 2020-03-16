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Внимание, 18 марта в Симферополе - ограничение движения по улице Севастопольской

Внимание, 18 марта в Симферополе — ограничение движения по улице Севастопольской

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:19 16.03.2020

В связи с проведением мероприятий, посвященных 6-й годовщине Общекрымского референдума 2014 года и воссоединения Крыма с Россией, с 8:30 часов до 10:00 часов 18 марта в Симферополе будет перекрыто движение транспортных средств на улице Севастопольской, на участке от улицы Чехова до проспекта Кирова. Об этом сообщает администрация крымской столицы.

Уточняется, что в указанный временной промежуток на месте проведения публичного мероприятия на улице Севастопольской будет запрещена парковка транспортных средств и обеспечено постоянное патрулирование наряда ДПС ГИБДД.

Движение общественного транспорта на период ограничения движения будет временно осуществляться по проспекту Кирова.

Внимание, 18 марта в Симферополе - ограничение движения по улице Севастопольской

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