Внимание, 18 марта в Симферополе — ограничение движения по улице Севастопольской

В связи с проведением мероприятий, посвященных 6-й годовщине Общекрымского референдума 2014 года и воссоединения Крыма с Россией, с 8:30 часов до 10:00 часов 18 марта в Симферополе будет перекрыто движение транспортных средств на улице Севастопольской, на участке от улицы Чехова до проспекта Кирова. Об этом сообщает администрация крымской столицы.

Уточняется, что в указанный временной промежуток на месте проведения публичного мероприятия на улице Севастопольской будет запрещена парковка транспортных средств и обеспечено постоянное патрулирование наряда ДПС ГИБДД.

Движение общественного транспорта на период ограничения движения будет временно осуществляться по проспекту Кирова.