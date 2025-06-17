Внимание! 20 июня в Севастополе — конференция для предпринимателей на тему третейских разбирательств

20 июня в Центре «Мой бизнес» состоится конференция на тему: «Арбитраж. Роль третейского разбирательства в повышении эффективности экономической деятельности».

В связи с высокой деловой активностью предпринимательской сферы в городе Севастополе, зачастую возникает потребность в разрешении возникающих споров между предпринимателями. Из-за этого суды загружены, а дела рассматриваются дольше обычного. В таких условиях особенно важны альтернативные процедуры, в том числе третейское разбирательство.

Третейские суды формируются из специалистов, экспертов в разных областях. Это позволяет сторонам получать более грамотные и обоснованные решения. Третейские судьи стараются рассмотреть дело как можно быстрее. Обычно разбирательство длится не более двух месяцев.

Участие в третейском суде стоит на 45% меньше, чем в арбитражном. Кроме того, такие суды работают закрыто. Это помогает защитить конфиденциальную информацию и сохранить репутацию участников.

Третейское разбирательство менее формальное и конфликтное, что помогает сохранить деловые отношения. Поэтому третейские суды — хороший выбор для разрешения коммерческих споров, когда важны скорость, профессионализм и сохранение конфиденциальности.

Модератор конференции: Пестерников Илья Владимирович, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Севастополе.

Основные темы конференции:

✔️ Арбитраж третейское разбирательство в современной России, как эффективный инструмент разрешения гражданско-правовых споров в предпринимательской среде;

✔️ Правовые основы и инструменты взыскания по исполнению решений судов;

✔️ Закон «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации», особенности и преимущества рассмотрения экономических споров третейскими судами»;

✔️ Практика рассмотрения дел третейскими судами.

❗️ ВНИМАНИЕ ❗️ Чтобы зарегистрироваться на конференцию, перейдите по ССЫЛКЕ (https://b24-y6k4dh.bitrix24.site/crm_form_zwgrf/) или позвоните по телефону: +79787186245.

Дата: 20 июня

Время: 11-00 — 13-00

Адрес: Центр «Мой Бизнес» (просп. Октябрьской Революции 42Б, корпус 6)

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