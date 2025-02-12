Внимание! 21 февраля — Приём предпринимателей

Прокурор Гагаринского района г. Севастополя Алексей Александрович Казаков и Уполномоченный по защите прав предпринимателей в г. Севастополе Илья Владимирович Пестерников проведут совместный прием предпринимателей.

Прием пройдет 21 февраля 2025 года с 16:30 — 18:00 в прокуратуре Гагаринского района (ул. Павла Корчагина, д. 16-А).

Субъекты хозяйствования смогу обратиться на прием по вопросам защиты и восстановления нарушенных прав, в том числе:

при предоставлении государственных услуг;

при проведении проверок со стороны контрольно-надзорных органов;

при возникновении задолженности по исполненным публичным контрактам;

в случае препятствования ведению хозяйственной деятельности;

в случае невыдачи разрешительных документов и т.п.

Запись на прием осуществляется только по предварительной регистрации по ссылке: https://b24-y6k4dh.bitrix24.site/crm_form_f12qw/.

По вопросу предварительной записи на прием также можно обратиться по телефонам:

+79788390666 ;

; +79787186245 .

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