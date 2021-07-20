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 Напоминаем: в субботу, 20 июня в Симферополе будет с самого утра перекрыт центр города

Внимание! 21 июля рейд через Севастопольскую бухту перекроют

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 19:50 20.07.2021

Рейд через Севастопольскую бухту 21 июля будет перекрыт в связи с репетицией дня Военно-Морского Флота

Катера и паром не будут ходить с 9:30 до 11:00 и с 16:00 до 17:00.  На это время департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя организует работу компенсационных автобусов по маршруту «площадь Нахимова – площадь Захарова». Призываем учитывать данную информацию и заранее планировать свой маршрут, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Напомним, в связи с действующими в Севастополе ограничениями на проведение массовых мероприятий в связи с распространением новой коронавирусной инфекции в День Военно-Морского Флота в городе будет только парад кораблей. Военно-спортивного праздника с демонстрацией боевых возможностей сил флота и традиционного театрализованного представления и концерта не будет.  Доступ на трибуны будет закрыт.

Внимание! 21 июля рейд через Севастопольскую бухту перекроют

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