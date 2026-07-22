Внимание! 23 и 24 июля электроснабжение ограничат на ряде улиц Симферополя

В Симферополе внесли корректировки в график плановых отключений электроэнергии. Об этом сообщили в обращении к жителям города.

Согласно обновленной информации, 23 июля 2026 года с 8:00 до 17:00 электроснабжение будет отсутствовать на улице Героев Сталинграда в домах № 6, 8а и 24/6.

Кроме того, 23 и 24 июля 2026 года в тот же период ограничения затронут проспект Победы, дома № 38–44 по четной стороне, улицу Аксакова, дома № 4–10 по четной стороне и № 5–15 по нечетной стороне, а также улицу Потемкинскую, дома № 7–13 и № 19–37 по нечетной стороне.

Также без электричества могут остаться адреса на улице Жильцовой, 6а, улице Мокроусова, 1, 3 и 4/15, улице Лермонтова, 1–6, а также в Северном переулке, 3 и 6.

Полный график плановых отключений электроснабжения опубликован по ссылке: https://crimea-energy.ru/files/planoff/2607/sgres2607_22.doc

источник: КрымИНФОРМ

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