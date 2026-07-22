Внимание! 23 июля в Севастополе прогнозируют сильный дождь с грозой

В ГУ МЧС России по Севастополю отмечают:

Синоптики сообщают, что 23 июля в севастополе ожидается дождь, утром и днём он временами может быть сильным. Также прогнозируется гроза.

МЧС России по Севастополю напоминает, что сильные осадки могут вызвать:

подтопления низменных территорий, мест с нарушенным стоком воды, подвалов, цокольных этажей;

перебои в работе транспорта;

размыв грунтовых дорог;

сход грунта со склонов и отвесных участков местности;

нарушение целостности укрепительных конструкций.

При грозе выключи электроприборы, закрой окна, не находись на открытой местности, под деревьями, столбами ЛЭП, у металлоконструкций, громоотводов и антенн, рядом с водоёмами. По возможности откажись от дальних поездок, выходов в море, на пляжи, в горы и в лес, а также от долгих пеших переходов по городу! Следи за пожилыми, маломобильными близкими и детьми, не выпускай домашних животных!

В случае происшествия звони в МЧС России по номеру «101».

источник: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе

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