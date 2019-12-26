Внимание! 27 декабря в Севастополе — операция по обезвреживанию взрывоопасного предмета

В Севастополе работы по обезвреживанию взрывоопасного предмета 27 декабря будут проводиться в районе памятника «Солдату и матросу». С 9 часов утра.

Движение транспорта по улице Капитанская (от пл. 300-летия Российского Флота до пересечения с ул. Амурская) на время работ (с 9:00 и до завершения операции) будет закрыто. Убедительная просьба к гражданам исключить нахождение в опасной зоне, ограниченной оцеплением. Для лиц, проживающих в домах, находящихся в опасной зоне, в школе № 44 (ул. Одесская, 5) будет открыт пункт временного размещения, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.