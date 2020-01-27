Внимание! 28 января в Симферополе — ограничение водоснабжения

О том, что 28 января — с 9:00 до 24:00 — в связи с аварийно-восстановительными работами на водоочистных сооружениях в Симферополе будет отключено водоснабжение по ряду адресов, информирует Симферопольский филиал ГУП РК «Вода Крыма»:

в сёлах Ана-Юрт, Айкаван, Акрополис, Строгоновка, в садовых товариществах «Горки» и «Строитель»;

в микрорайонах: Петровская балка, Свобода, Сергеевка, Новосергеевка, Каменка, Хошкельды, Битак, Марьино, Студгородок, Старый город, Солнечная Долина, Белое, Луговое;

на проспекте Победы и на улицах Кечкеметская (№№94-198, №№91-203), Киевская (от гост. Москва до пл. Куйбышева), Куйбышева, Воровского, Тургенева, Беспалова, 51 Армии, Луговая, Лермонтова, Мате Залки, Полюсная, Б. Куна, Сельвинского, Арабатская, Волочаевская, Глинки, Ковыльная (частный сектор, №№86, 88, 90, 92, 94), Бородина, пер. Северный, прилегающих улиц и переулков.