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В начале следующей недели в Симферополе - масштабное отключение водоснабжения

Внимание! 28 января в Симферополе — ограничение водоснабжения

Опубликовал: КрымPRESS в Водоснабжение Крыма 10:48 27.01.2020

О том, что 28 января — с 9:00 до 24:00 — в связи с аварийно-восстановительными работами на водоочистных сооружениях в Симферополе будет отключено водоснабжение по ряду адресов, информирует Симферопольский филиал ГУП РК «Вода Крыма»:

  • в сёлах Ана-Юрт, Айкаван, Акрополис, Строгоновка, в садовых товариществах «Горки» и «Строитель»;
  • в микрорайонах: Петровская балка, Свобода, Сергеевка, Новосергеевка, Каменка, Хошкельды, Битак, Марьино, Студгородок, Старый город, Солнечная Долина, Белое, Луговое;
  • на проспекте Победы и на улицах Кечкеметская (№№94-198, №№91-203), Киевская (от гост. Москва до пл. Куйбышева), Куйбышева, Воровского, Тургенева, Беспалова, 51 Армии, Луговая, Лермонтова, Мате Залки, Полюсная, Б. Куна, Сельвинского, Арабатская, Волочаевская, Глинки, Ковыльная (частный сектор, №№86, 88, 90, 92, 94), Бородина, пер. Северный, прилегающих улиц и переулков.

Симферопольский филиал ГУП РК «Вода Крыма» приносит свои извинения за доставленные неудобства, — отмечают в пресс-службе предприятия.

Внимание! 28 января в Симферополе - ограничение водоснабжения

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