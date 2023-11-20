Внимание! 29 ноября — приём предпринимателей в Севастополе. Регистрация обязательна

29 ноября состоится приём предпринимателей исполняющего обязанности заместителя Губернатора города Севастополя Николая Приставки и Уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Севастополе Ильи Пестерникова.

На прием можно обратиться с вопросами относительно правил землепользования и застройки, градостроительной документации, строительства, формирования земельных участков и их целевого назначения, имущественных и земельных отношений, аренды госимущества.

В зависимости от тематики обращений на приеме будут присутствовать руководители и представители профильных департаментов и управлений Правительства Севастополя.

Чтобы попасть на приём, необходимо пройти регистрацию, перейдя по ссылке: https://clck.ru/36gxwY

По вопросам предварительной записи на прием: +7(978)718-62-45

Дата: 29 ноября

Время: 15:00-17:00

Центр «Мой Бизнес» (https://t.me/moibiz92) (просп. Октябрьской Революции, 42Б, корп. 6)