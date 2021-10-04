Внимание! 6 октября в Севастополе — завоют сирены

6 октября в Севастополе будет проведена комплексная проверка готовности систем оповещения населения регионального и муниципального уровней.

С 10:40 по местному времени запланирована подача сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» путем запуска электросирен и громкоговорителей, а также последующее замещение эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалах (до 1 минуты). Целью проверок является отработка своевременного доведения до населения сигналов и информации о возможных опасностях при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. МЧС России обращается к гражданам с просьбой сохранять спокойствие. Подача звуковых сигналов и замещение телеэфира являются плановыми, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.