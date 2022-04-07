Внимание! 8 апреля — стрим по мерам поддержки для малого и среднего бизнеса

В пятницу — 8 апреля — в 10:00 пройдёт прямой эфир, посвящённый мерам господдержки для малого и среднего предпринимательства.

Спикерами выступят: заместитель Губернатора Мария Литовко и бизнес-омбудсмен Севастополя Илья Пестерников. Речь пойдет о мерах поддержки, которые уже работают в Севастополе и которые ещё предстоит внедрить в наш регион. Также будут даны экспертные консультации для тех предпринимателей, кто решил воспользоваться региональными и федеральными программами и льготами, — сообщили в пресс-службе бизнес-омбудсмена Севастополя.