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Внимание! 8 апреля - стрим по мерам поддержки для малого и среднего бизнеса

Внимание! 8 апреля — стрим по мерам поддержки для малого и среднего бизнеса

Опубликовал: КрымPRESS в Бизнес в Крыму 14:19 07.04.2022

В пятницу — 8 апреля — в 10:00 пройдёт прямой эфир, посвящённый мерам господдержки для малого и среднего предпринимательства.

Спикерами выступят: заместитель Губернатора Мария Литовко и бизнес-омбудсмен Севастополя Илья Пестерников. Речь пойдет о мерах поддержки, которые уже работают в Севастополе и которые ещё предстоит внедрить в наш регион. Также будут даны экспертные консультации для тех предпринимателей, кто решил воспользоваться региональными и федеральными программами и льготами, — сообщили в пресс-службе бизнес-омбудсмена Севастополя.

Ссылка на трансляцию: https://vk.com/sevgovru?w=wall-126326014_100659

Узнайте больше:  В Севастополе утверждён перечень мер поддержки для пострадавших отраслей экономики

 


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