Внимание! Администрация Ялты обращается к владельцам автотранспорта

В администрации Ялты просят учесть, что транспортные средства, которые мешают проезду специализированной техники, производящей уборку городских улиц, будут эвакуированы на территорию Ялтинского грузового порта, расположенного по адресу:
- г. Ялта, пгт Отрадное, шоссе Дражинского, 2.
Если Вы не обнаружили свой автомобиль в оставленном месте, Вам необходимо обратиться в ГИБДД по тел. 102 для получения документации на возврат автомобиля. Для возврата автомобиля Вам необходимо предъявить следующие документы:
- Паспорт транспортного средства.
- Свидетельство о регистрации транспортного средства.
- Документ, удостоверяющий личность.
- Эвакуированный транспорт выдается круглосуточно.
За перемещение и хранение транспортного средства на площадке Ялтинского грузового порта оплата не взимается. Если Вам необходимо переместить с площадки Ялтинского грузового порта пострадавшее транспортное средство для ремонта на СТО, такая услуга Вам будет оказана бесплатно. Обращаться по тел. (3654) 23-13-64, — поясняют специалисты.
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