Внимание! Администрация Ялты обращается к владельцам автотранспорта

В администрации Ялты просят учесть, что транспортные средства, которые мешают проезду специализированной техники, производящей уборку городских улиц, будут эвакуированы на территорию Ялтинского грузового порта, расположенного по адресу:

г. Ялта, пгт Отрадное, шоссе Дражинского, 2.

Если Вы не обнаружили свой автомобиль в оставленном месте, Вам необходимо обратиться в ГИБДД по тел. 102 для получения документации на возврат автомобиля. Для возврата автомобиля Вам необходимо предъявить следующие документы:

Паспорт транспортного средства.

Свидетельство о регистрации транспортного средства.

Документ, удостоверяющий личность.

Эвакуированный транспорт выдается круглосуточно.