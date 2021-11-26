Внимание: администрация Симферополя сообщает о перекрытии движения по улице Залесской

Администрация Симферополя информирует о временном ограничении движения транспортных средств по улице Залесской (на участке от улицы Севастопольская до улицы 60 лет Октября) в связи с проведением дорожно-ремонтных работ.

Временное ограничение движения транспортных средств вводится с 6:00 27 ноября до 22:00 1 декабря. В ночное время работы на данном участке проводится не будут. Ограничения касаются транзитного движения транспортных средств. Ограничения не коснуться городского общественного транспорта, автотранспортных средств специализированных и коммунальных служб, а также будет обеспечен пропуск автотранспортных средств жителей района, — говорится в сообщении администрации крымской столицы.

С целью скорейшего завершения работ, администрация Симферополя просит жителей и гостей города с пониманием отнестись к данным временным ограничениям и минимизировать передвижение по улице Залесской.