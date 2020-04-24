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иллюстрация: открытые источники

Внимание! «Центр крови» в Симферополе ищет доноров

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 20:28 24.04.2020

ГБУЗ РК «Центр крови» приглашает всех желающих стать донорами для пополнения запасов крови. Необходима донорская кровь любых групп.

Ежедневно в переливании компонентов крови нуждаются люди, пострадавшие в авариях, больные, которым необходимы различные операции, роженицы и новорожденные, люди с заболеваниями крови, онкологические больные. В такой ситуации может оказаться каждый — любому может потребоваться помощь. Донорская кровь является единственным лечебным средством, которое на сегодняшний день невозможно заменить другими лекарственными препаратами, — отмечают специалисты.

Сдать кровь можно по адресу г. Симферополь, ул. Киевская, д.37/2, часы приема с 8.00-13.00, в субботние дни — с 8.00-12.00.

Ответы на все интересующие вопросы доноры могут получить у специалистов  учреждения по телефону: +7 (978) 917-20-25.

Внимание! "Центр крови" в Симферополе ищет доноров

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