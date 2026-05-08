Внимание! Дачникам приходят фейковые уведомления о штрафах

Оплатить штраф за нарушение земельного законодательства можно только на основании постановлении о назначении административного наказания, подчеркнули в Росреестре. Этот документ должен быть подписано главным государственным инспектором региона по использованию и охране земель или его заместителем. Постановление должно быть заверено печатью территориального органа Росреестра.
Постановления о назначении штрафов за нарушения земельного законодательства не распространяются через СМС-сообщения или чаты в мессенджерах, подчеркнул замруководителя Росреестра Максим Смирнов. Этот документ могут вручить правонарушителю лично при рассмотрении административного дела, направить его заказным письмом по почте либо переслать в электронном виде в личный кабинет на портале госуслуг.
Если человеку в СМС-сообщениях или в чатах в мессенджерах приходят уведомления с угрозами штрафов за нарушения на земельных участках, ни в коем случае нельзя переходить по подозрительным ссылкам, предупредил Максим Смирнов. Важно помнить, что по этим каналам информация о назначении административного наказания не распространяется.
Замруководителя Росреестра подчеркнул, что собственника загородного участка могут привлечь к административной ответственности за нарушение земельного законодательства только после контрольных мероприятий в отношении участка и составления протокола об административном правонарушении. При этом человека предупредят о месте и дате проведения контрольного мероприятия, времени и месте составления протокола и рассмотрения административного дела. Уведомления приходят в личный кабинет на «Госуслугах» или направляются заказным письмом по почте.
Если собственник участка получил подозрительное сообщение с требованием оплатить штраф, при этом ему не приходило официальное уведомление о проведении контрольных мероприятий, он имеет дело с мошенниками, подчеркнули в Росреестре.
В ведомстве рекомендуют при возникновении сомнений лично обратиться за консультацией в территориальный орган Росреестра.
источник: ЦИАН
С тегами: Крым и Россия
