Внимание! Дачникам приходят фейковые уведомления о штрафах

Мошенники рассылают дачникам фальшивые уведомления о нарушениях земельного законодательства. Они предлагают собственникам загородных участков перейти по ссылке, чтобы оплатить штраф со скидкой. Если человек попадается на эту удочку, злоумышленники взламывают личный кабинет на «Госуслугах». Как не стать жертвой новой мошеннической схемы, рассказали в Росреестре.

Оплатить штраф за нарушение земельного законодательства можно только на основании постановлении о назначении административного наказания, подчеркнули в Росреестре. Этот документ должен быть подписано главным государственным инспектором региона по использованию и охране земель или его заместителем. Постановление должно быть заверено печатью территориального органа Росреестра.

Постановления о назначении штрафов за нарушения земельного законодательства не распространяются через СМС-сообщения или чаты в мессенджерах, подчеркнул замруководителя Росреестра Максим Смирнов. Этот документ могут вручить правонарушителю лично при рассмотрении административного дела, направить его заказным письмом по почте либо переслать в электронном виде в личный кабинет на портале госуслуг.

Если человеку в СМС-сообщениях или в чатах в мессенджерах приходят уведомления с угрозами штрафов за нарушения на земельных участках, ни в коем случае нельзя переходить по подозрительным ссылкам, предупредил Максим Смирнов. Важно помнить, что по этим каналам информация о назначении административного наказания не распространяется.

Замруководителя Росреестра подчеркнул, что собственника загородного участка могут привлечь к административной ответственности за нарушение земельного законодательства только после контрольных мероприятий в отношении участка и составления протокола об административном правонарушении. При этом человека предупредят о месте и дате проведения контрольного мероприятия, времени и месте составления протокола и рассмотрения административного дела. Уведомления приходят в личный кабинет на «Госуслугах» или направляются заказным письмом по почте.

Если собственник участка получил подозрительное сообщение с требованием оплатить штраф, при этом ему не приходило официальное уведомление о проведении контрольных мероприятий, он имеет дело с мошенниками, подчеркнули в Росреестре.

В ведомстве рекомендуют при возникновении сомнений лично обратиться за консультацией в территориальный орган Росреестра.

источник: ЦИАН