Прямо сейчас:
Главная | Отдых в Крыму | Крым туристический | Внимание! Для гостевых домов Феодосии проведут семинар-совещания по вопросам самооценки
Новости Республики
Внимание! Для гостевых домов Феодосии проведут семинар-совещания по вопросам самооценки

Внимание! Для гостевых домов Феодосии проведут семинар-совещания по вопросам самооценки

Опубликовал: КрымPRESS в Крым туристический 13:47 12.11.2025

По инициативе Министерства курортов и туризма Республики Крым, для собственников гостевых домов в пгт. Коктебель, в с. Береговое и в пгт. Орджоникидзе состоятся семинар-совещания по вопросам прохождения самооценки, которую нужно пройти до 1 января 2026 г. Приглашаются собственники гостевых домов. В мероприятиях выступят эксперты по классификации с детальным разъяснением прохождения всех этапов самооценки:
  • 12 ноября в 11.00, Дом культуры с. Береговое, ул. Приморская, 116.  На семинар приглашаются собственники гостевых домов пгт. Приморский и с. Береговое.
  • 13 ноября в 11.00, Дом культуры пгт. Орджоникидзе, ул. Ленина, 8.
  • 13 ноября в 14.30, Дом культуры пгт. Коктебель, ул. Ленина, 70. На семинар приглашаются собственники гостевых домов пгт. Курортное и пгт. Коктебель.
Узнайте больше:  Евпатория и Феодосия - в топе популярных направлений для длительного отдыха в ноябре

Напоминаем, что с 1 сентября 2025 года в ряде регионов России, в том числе и в Республике Крым, стартовал эксперимент по легализации и регулированию деятельности гостевых домов. Это новый шаг для развития туриндустрии, который позволит владельцам гостевых домов легально принимать гостей, а туристам — выбирать комфортное и безопасное жилье. С 1 января 2026 года запрещается оказывать услуги гостевого дома без включения в реестр и размещать объявления в сети интернет, в том числе на сайтах бронирования без указания присвоенного идентификационного номера.

Подробнее о прохождении самооценки по ссылке: https://mtur.rk.gov.ru/articles/f0288351-4668-4d0a-bd3c-e94a32e87adf

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК

Просмотры: 2 121

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.