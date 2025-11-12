Внимание! Для гостевых домов Феодосии проведут семинар-совещания по вопросам самооценки

12 ноября в 11.00, Дом культуры с. Береговое, ул. Приморская, 116. На семинар приглашаются собственники гостевых домов пгт. Приморский и с. Береговое.

13 ноября в 11.00, Дом культуры пгт. Орджоникидзе, ул. Ленина, 8.

13 ноября в 14.30, Дом культуры пгт. Коктебель, ул. Ленина, 70. На семинар приглашаются собственники гостевых домов пгт. Курортное и пгт. Коктебель.

Напоминаем, что с 1 сентября 2025 года в ряде регионов России, в том числе и в Республике Крым, стартовал эксперимент по легализации и регулированию деятельности гостевых домов. Это новый шаг для развития туриндустрии, который позволит владельцам гостевых домов легально принимать гостей, а туристам — выбирать комфортное и безопасное жилье. С 1 января 2026 года запрещается оказывать услуги гостевого дома без включения в реестр и размещать объявления в сети интернет, в том числе на сайтах бронирования без указания присвоенного идентификационного номера.

Подробнее о прохождении самооценки по ссылке: https://mtur.rk.gov.ru/articles/f0288351-4668-4d0a-bd3c-e94a32e87adf

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК