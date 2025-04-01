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Внимание! Для иностранных граждан и лиц без гражданства правила приема в школы изменены
фото: pxhere.com

Внимание! Для иностранных граждан и лиц без гражданства правила приема в школы изменены

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:57 01.04.2025

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 4 марта 2025 года № 171 внесены изменения в Порядок приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 года № 458.

С 1 апреля 2025 года иностранные граждане и лица без гражданства могут быть приняты в школы на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования при условии:

  • предъявления документа, подтверждающего законность их нахождения на территории России;
  • успешного прохождения тестирования на знание русского языка, достаточное для освоения образовательных программ.

В порядок приема в школы внесены изменения, согласно которым несоблюдение указанных условий станет поводом для отказа в приеме иностранных граждан и лиц без гражданства, за исключением отдельных случаев.

Также уточняется, какие документы представляют родители (законные представители) детей — иностранных граждан.

При подаче такими лицами заявления через Госуслуги не допускается требовать копий или оригиналов документов, кроме тех, подтверждение которых в электронном виде невозможно.

Приказ вступает в силу с 1 апреля 2025 г. и действует до 1 марта 2026 г.

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Прием в образовательные организации иностранных граждан и лиц без гражданства регулируется следующими нормативными документами:

Федеральный Закон от 28.12.2024 № 544-ФЗ «О внесении изменений в статьи 67 и 78 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации»

Приказ Минпросвещения России от 04.03.2025 N 171 О внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 04.03.2025 № 170 «Об утверждении Порядка проведения в государственной или муниципальной общеобразовательной организации тестирования на знание русского языка, достаточное для освоения образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, иностранных граждан и лиц без гражданства» (Зарегистрирован 14.03.2025 № 81552)

Приказ Рособрнадзора от 05.03.2025 N 510 Об определении минимального количества баллов, подтверждающего успешное прохождение иностранными гражданами и лицами без гражданства тестирования на знание русского языка.

источник: пресс-служба администрации Ялты 

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