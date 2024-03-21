Внимание: ФГУП «Почта Крыма» принимает посылки для военнослужащих в зоне СВО

ОСП Ялтинский почтамт ФГУП «Почта Крыма» информирует, что в отделениях почтовой связи осуществляется прием посылок, адресованных военнослужащим в зону проведения СВО
В адрес военнослужащих принимаются нестандартные посылки:
- массой до 10 кг, в открытом виде.
Отправка осуществляется бесплатно.
Куда отправить: г. Москва, 103400, с указанием ФИО адресата и номера войсковой части.
Список запрещенных к пересылке предметов и веществ можно найти на официальном сайте: http://www.crimea-post.ru/
Телефон для справок 6-го Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи Вооруженных сил Российской Федерации: 8(495) 693-74-31.
источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта
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