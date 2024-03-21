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Внимание: ФГУП «Почта » принимает посылки для военнослужащих в зоне СВО

Внимание: ФГУП «Почта Крыма» принимает посылки для военнослужащих в зоне СВО

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:24 21.03.2024

ОСП Ялтинский почтамт ФГУП «Почта Крыма» информирует, что в отделениях почтовой связи осуществляется прием посылок, адресованных военнослужащим в зону проведения СВО

В адрес военнослужащих принимаются нестандартные посылки:

  • массой до 10 кг, в открытом виде.

Отправка осуществляется бесплатно.

Куда отправить: г. Москва, 103400, с указанием ФИО адресата и номера войсковой части.

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Список запрещенных к пересылке предметов и веществ можно найти на официальном сайте: http://www.crimea-post.ru/

Телефон для справок 6-го Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи Вооруженных сил Российской Федерации: 8(495) 693-74-31.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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