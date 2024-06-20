Внимание! Госавтоинспекция Севастополя разыскивает очевидцев ДТП — произошло 14 июня

Сотрудниками отдельного батальона ДПС Госавтоинспекции УМВД России по городу Севастополю проводится административное расследование по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 14 июня текущего года около 19 часов 30 минут в районе дома № 39Б на проспекте Гагарина.
В указанное время неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, на нерегулируемом пешеходном переходе произвёл наезд на несовершеннолетнего пешехода, после чего в нарушении ПДД РФ покинул место ДТП. В результате дорожного происшествия несовершеннолетний получил телесные повреждения, — озвучили детали дорожного ЧП в пресс-службе УМВД России в Севастополе.
Для проведения объективного и всестороннего расследования по делу сотрудникам полиции необходимо опросить свидетелей данного ДТП.
В связи с этим, Госавтоинспекция Севастополя просит откликнуться горожан, ставших очевидцами данного происшествия, по телефону: +7 (950) 209 63 34.
источник: Управление Госавтоинспекции УМВД России по г. Севастополю
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: ДТП в Севастополе
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: ДТП в Севастополе