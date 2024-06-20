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Внимание! Госавтоинспекция Севастополя разыскивает очевидцев — произошло 14 июня
фото: пресс-служба УМВД России в Севастополе

Внимание! Госавтоинспекция Севастополя разыскивает очевидцев ДТП — произошло 14 июня

Опубликовал: КрымPRESS в ДТП в Севастополе 10:54 20.06.2024

Сотрудниками отдельного батальона ДПС Госавтоинспекции УМВД России по городу Севастополю проводится административное расследование по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 14 июня текущего года около 19 часов 30 минут в районе дома № 39Б на проспекте Гагарина.

В указанное время неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, на нерегулируемом пешеходном переходе произвёл наезд на несовершеннолетнего пешехода, после чего в нарушении ПДД РФ покинул место ДТП. В результате дорожного происшествия несовершеннолетний получил телесные повреждения, — озвучили детали дорожного ЧП в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

Для проведения объективного и всестороннего расследования по делу сотрудникам полиции необходимо опросить свидетелей данного ДТП.

В связи с этим, Госавтоинспекция Севастополя просит откликнуться горожан, ставших очевидцами данного происшествия, по телефону: +7 (950) 209 63 34.

источник: Управление Госавтоинспекции УМВД России по г. Севастополю

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