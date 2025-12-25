Внимание! График работы нотариусов Севастополя в нерабочие и праздничные дни

График нотариусов, работающих в новогодние праздники с 30.12.2024 — 08.01.2025:
|Водяхина Ольга Александровна
|31.12.2025, 02.01, 03.01.2025
|Дёмина Дарья Игоревна
|по предварительной записи 31.12.2025, 02.01, 03.01.2026
|Каленкович Ольга Николаевна
|по предварительной записи 05-08.01.2026
|Усенко Тамара Тимофеевна
|08.01.2026
|Явтух Марина Валерьевна
|08.01.2026
источник: Нотариальная палата города Севастополя
