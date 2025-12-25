Прямо сейчас:
Внимание! График работы нотариусов Севастополя в нерабочие и праздничные дни

25.12.2025

В нерабочие и праздничные дни 30 декабря 2024 и 08 января 2025 года у нотариусов города Севастополя установлен индивидуальный режим работы. Планируя посещение нотариальной конторы, пожалуйста, согласовывайте свой визит с графиком работы нотариуса.

График нотариусов, работающих в новогодние праздники с 30.12.2024 — 08.01.2025:

Водяхина Ольга Александровна 31.12.2025, 02.01, 03.01.2025
Дёмина Дарья Игоревна по предварительной записи 31.12.2025, 02.01, 03.01.2026
Каленкович Ольга Николаевна по предварительной записи 05-08.01.2026
Усенко Тамара Тимофеевна 08.01.2026
Явтух Марина Валерьевна 08.01.2026

источник: Нотариальная палата города Севастополя 

