Внимание! График работы нотариусов Севастополя в нерабочие и праздничные дни

В нерабочие и праздничные дни 30 декабря 2024 и 08 января 2025 года у нотариусов города Севастополя установлен индивидуальный режим работы. Планируя посещение нотариальной конторы, пожалуйста, согласовывайте свой визит с графиком работы нотариуса.

График нотариусов, работающих в новогодние праздники с 30.12.2024 — 08.01.2025: Узнайте больше: Нотариат Севастополя подвел итоги года на общем собрании﻿ Водяхина Ольга Александровна 31.12.2025, 02.01, 03.01.2025 Дёмина Дарья Игоревна по предварительной записи 31.12.2025, 02.01, 03.01.2026 Каленкович Ольга Николаевна по предварительной записи 05-08.01.2026 Усенко Тамара Тимофеевна 08.01.2026 Явтух Марина Валерьевна 08.01.2026 источник: Нотариальная палата города Севастополя

