Внимание! ГУ МЧС России в Севастополе приглашает на работу

Главное управление МЧС России по городу Севастополю приглашает на работу пожарных и водителей:
Мы ищем сотрудников на следующие должности: пожарный, водители мотоцикла и пожарного автомобиля (категории А и С)! Устроиться на работу можно в рамках нового приёма или путём перевода действующих сотрудников МЧС России из других регионов. Служба и работа в Главном управлении МЧС России по городу Севастополю – это возможность приобщиться к сплочённому коллективу пожарных и спасателей, мужественных, смелых, верных своему делу людей. Плечом к плечу наши сотрудники несут благородную миссию помощи людям, стоят на страже безопасности и благополучия патриотического, культурного, туристического центра страны, природной жемчужины – города федерального значения Севастополя. Станьте сотрудником нашего чрезвычайного ведомства! — отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.
Подробную информацию можно получить, обратившись в отдел кадров:
- 8 (8692) 65-55-16
- e-mail: d.onyschenko@92.mchs.gov.ru
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