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Внимание! ГУ МЧС России в Севастополе приглашает на работу

Внимание! ГУ МЧС России в Севастополе приглашает на работу

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 21:19 02.07.2021

Главное управление МЧС России по городу Севастополю приглашает на работу пожарных и водителей:

Мы ищем сотрудников на следующие должности: пожарный, водители мотоцикла и пожарного автомобиля (категории А и С)! Устроиться на работу можно в рамках нового приёма или путём перевода действующих сотрудников МЧС России из других регионов. Служба и работа в Главном управлении МЧС России по городу Севастополю – это возможность приобщиться к сплочённому коллективу пожарных и спасателей, мужественных, смелых, верных своему делу людей. Плечом к плечу наши сотрудники несут благородную миссию помощи людям, стоят на страже безопасности и благополучия патриотического, культурного, туристического центра страны, природной жемчужины – города федерального значения Севастополя. Станьте сотрудником нашего чрезвычайного ведомства! — отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.

Внимание! ГУ МЧС России в Севастополе приглашает на работу Внимание! ГУ МЧС России в Севастополе приглашает на работу Внимание! ГУ МЧС России в Севастополе приглашает на работу Внимание! ГУ МЧС России в Севастополе приглашает на работу

Подробную информацию можно получить, обратившись в отдел кадров:

Внимание! ГУ МЧС России в Севастополе приглашает на работу

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