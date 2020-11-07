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Предприятию «Крымтроллейбус» сегодня исполнилось 60 лет
Фото: ВК ГУП РК Кпымтроллейбус

Внимание! ГУП РК «Крымтроллейбус» ищет сотрудников

Опубликовал: КрымPRESS в Работа в Крыму 18:35 07.11.2020

Внимание! ГУП РК «Крымтроллейбус» ищет сотрудников

Внимание! ГУП РК «Крымтроллейбус» ищет сотрудников

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