Внимание! Идёт набор в образовательные учреждения МВД России

Управлением министерства внутренних дел России по городу Севастополю проводится очередной набор на очное обучение в образовательные организации МВД России, которые осуществляют подготовку специалистов для органов предварительного следствия, оперативно-розыскных подразделений, участковых уполномоченных полиции, подразделений дознания, психологических служб и т.д.

В образовательные учреждения МВД России по очной форме обучения принимаются граждане Российской Федерации в возрасте до 25 лет, имеющие среднее (полное) общее или среднее профессиональное образование, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовки, состоянию здоровья выполнять обязанности сотрудника органов внутренних дел.

Прием на учебу кандидатов, поступающих на очное обучение в образовательные учреждения МВД России, осуществляется в порядке конкурсного отбора по результатам ЕГЭ

и дополнительных вступительных испытаний, данных медицинского и комплексного психофизиологического обследования.

Заявление на поступление в образовательную организацию МВД России принимаются до 1 апреля 2021 года.

Набор на очную форму обучения осуществляется в следующие образовательные организации МВД России: Крымский филиал Краснодарского университета МВД России, Краснодарский университет МВД России, Санкт – Петербургский университет МВД России и Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя, Волгоградская академия МВД России, Воронежский институт МВД России.

Срок обучения по очной форме подготовки – 5 лет.

Более подробная информация размещена на официальных сайтах образовательных организаций в разделе «Поступление» или «Абитуриентам».

Курсанты учебных заведений МВД России обеспечиваются бесплатным проживанием, питанием, медицинским обслуживанием, обмундированием, денежным содержанием. Также 2 раза в год им предоставляется каникулярный отпуск. На курсантов распространяются льготы, гарантии и компенсации, предусмотренные для сотрудников органов внутренних дел.

Выпускникам учебных заведений МВД России присваивается специальное звание «лейтенант полиции» и выдаются дипломы государственного образца.

Отбор и оформление кандидатов на учебу осуществляют кадровые подразделения органов внутренних дел по месту жительства кандидата.

За дополнительной информацией обращаться в управление по работе с личным составом УМВД России по адресу:

г. Севастополю пл. Восставших, д.6, контактный телефон 73-80-74;

ОРЛС ОМВД России по Балаклавскому району по адресу:

г. Балаклава ул. Строительная, д.18, контактный телефон 73-86-15.

г. Балаклава ул. Строительная, д.18, контактный телефон 73-86-15. ОРЛС ОМВД России по Гагаринскому району по адресу:

г. Севастополь ул. Астана Кесаева, д.15а, контактный телефон 73-87-09.

г. Севастополь ул. Астана Кесаева, д.15а, контактный телефон 73-87-09. ОРЛС ОМВД России по Ленинскому району по адресу:

г. Севастополь ул. Щербака, д.8, контактный телефон 73-83-31;

г. Севастополь ул. Щербака, д.8, контактный телефон 73-83-31; ОРЛС ОМВД России по Нахимовскому району по адресу:

г. Севастополь ул. Рабочая, д.31, контактный телефон 73-85-40;

Предлагаем молодым людям подумать о достойном для себя выборе профессии в системе органов внутренних дел.