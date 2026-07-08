Внимание! Контактные данные аварийных служб управляющих компаний Симферополя

В администрации Симферополя отмечают:

К сожалению, соблюдение четких графиков на данный момент невозможно по объективным причинам. Ситуация меняется очень динамично и требует незамедлительного реагирования.

Обращаем ваше внимание, что существуют и локальные вопросы. Например, электричество дали, а лифт по-прежнему не работает. Или электричество появилось не во всем МКД. В таком случае необходимо обращаться в аварийную службу управляющей компании, обслуживающей ваш дом, председателям ТСЖ или ТСН.

Для вашего удобства разместили контактные данные аварийных служб УК, работающих на территории города. Они доступны по ссылке: vk.cc/cZo7jW