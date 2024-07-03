Внимание! Мошенники против самозанятых: разработана новая схема обмана

Раскрыта новая мошенническая схема, направленная на индивидуальных предпринимателей и тех, кто использует режим НПД. От имени налоговой службы поступает звонок и сообщение о том, что на банковских счетах обнаружены доходы, не учтенные при расчете налога. После этого злоумышленники предлагают сверить налоговые платежи, который уже якобы направлен налогоплательщику. Конечно же «липовый» документ не отображается ни в приложении «Мой налог», ни в «Личном кабинете» на сайте ФНС. Поэтому псевдоналоговики убеждают, что в данный момент ресурсы ФНС и портала «Госуслуг» рассинхронизировались. Для восстановления работы просят продиктовать код из смс-сообщения, таким образом, получая доступ к личным данным на «Госуслугах» налогоплательщика, а значит и возможность оформить от имени жертвы микрозаймы.

УФНС России по Республике Крым напоминает о том, что по телефону сотрудники ведомства не сообщают о неучтенных доходах и не предлагают оплатить налог онлайн. Все необходимая информация размещена на сервисе «Личный кабинет налогоплательщика», а для самозанятого еще и в мобильном приложении «Мой налог».

Используйте только официальный источник информации – сервисы, расположенные на сайте ФНС Росси. Также с вопросом можно обратиться лично по номеру телефона Единого контакт-центра ФНС России 8-800-222-2222.

А также по многоканальному телефону УФНС России по Республике Крым: +7 (365-2) 66-74-99 (добавочный номер 01-70).

Не становитесь жертвами мошенников!