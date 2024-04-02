Внимание! Мошенники взламывают Госуслуги через push-уведомления

Пресс-служба ГБУ РК «МФЦ» обращает внимание крымчан на новую схему онлайн-мошенничества, благодаря которой злоумышленники получают доступ к страницам граждан на портале «Госуслуг».

Мошенники начали использовать новую схему для взлома личных кабинетов на портале Госуслуги. Злоумышленники создают фишинговые сайты, выдавая их за платформы крупных компаний, и отправляют жертвам push-уведомления с просьбой подтвердить паспортные данные по ссылке, ведущей на поддельный сайт, для подтверждения номера. Пользователь переходит на портал Госуслуги, где ему требуется ввести логин и пароль от личного кабинета. После этого мошенники получают доступ к аккаунту жертвы на портале и к подтвержденной информации об абоненте, — сообщили в МФЦ.

Будьте бдительны! Не поддавайтесь на уловки мошенников!

СПРАВКА: Push уведомления – это короткие сообщения, всплывающие на экране компьютера или мобильного телефона с различной информацией. Сам пуш является коротким тексом с важной информацией для пользователя (оповещение о сообщении, статусе заказа, акциях и операциях). Они выполняют не только оповестительную функцию, но и маркетинговую.

Социальные сети уже давно используют push уведомления для привлечения пользователей. Магазины делают рассылку об акциях и новинках, мессенджеры – о новых сообщениях, записях и активности других пользователей. Пуш буквально вынуждает человека обратить на него внимание и зайти в какое-либо приложение.