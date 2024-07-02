Внимание: на июль отменены спектакли «Летний вечер в Херсонесе»

С сожалением сообщаем, что из-за введения в городе режима чрезвычайной ситуации мероприятия «Летнего вечера в Херсонесе» на июль отменены. Мы бы очень хотели встретиться с вами на традиционных спектаклях под открытым небом, но безопасность гостей, артистов и сотрудников музея-заповедника превыше всего!

Вернуть билеты и получить за них денежные средства можно в течение 30 календарных дней.

Если вы приобретали билеты в кассах музея-заповедника, то необходимо обратиться туда для написания заявления. При себе обязательно иметь паспорт, оригинал билета на спектакль и фискальный чек.

При покупке билетов онлайн просим ознакомиться с инструкцией по возврату по ссылке: https://tickets.chersonesos-sev.ru/page/page/?id=3.

Приносим свои искренние извинения за доставленные неудобства! Обо всех возможных изменениях сообщим дополнительно.