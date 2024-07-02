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Внимание: на июль отменены спектакли «Летний вечер в Херсонесе»

Внимание: на июль отменены спектакли «Летний вечер в Херсонесе»

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:54 02.07.2024

В пресс-службе музея-заповедника «Херсонес Таврический» отмечают:
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