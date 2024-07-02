Внимание: на июль отменены спектакли «Летний вечер в Херсонесе»

С сожалением сообщаем, что из-за введения в городе режима чрезвычайной ситуации мероприятия «Летнего вечера в Херсонесе» на июль отменены. Мы бы очень хотели встретиться с вами на традиционных спектаклях под открытым небом, но безопасность гостей, артистов и сотрудников музея-заповедника превыше всего!
Вернуть билеты и получить за них денежные средства можно в течение 30 календарных дней.
Если вы приобретали билеты в кассах музея-заповедника, то необходимо обратиться туда для написания заявления. При себе обязательно иметь паспорт, оригинал билета на спектакль и фискальный чек.
При покупке билетов онлайн просим ознакомиться с инструкцией по возврату по ссылке: https://tickets.chersonesos-sev.ru/page/page/?id=3.
Приносим свои искренние извинения за доставленные неудобства! Обо всех возможных изменениях сообщим дополнительно.
Справки предоставляются по телефону: +7 918 071-90-90, +7 (8692) 45-50-07 (доб. 5095)
источник: Отдел по связям с общественностью Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический»
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С тегами: Херсонес таврический