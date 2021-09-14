Внимание! На Камышовом шоссе ограничат движение транспорта по двум полосам

В связи с выполнением работ по сборке железнодорожного путепровода вводится ограничение движения транспорта по двум из четырех полос Камышового шоссе на участке от Севавтодора до ресторана «Сосновый бор».

Ограничения будут действовать с 20:00 15 сентября до 23:59 31 октября. Призываем учитывать данную информацию при планировании своего маршрута, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.