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Внимание! На Камышовом шоссе ограничат движение транспорта по двум полосам

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 19:27 14.09.2021

В связи с выполнением работ по сборке железнодорожного путепровода вводится ограничение движения транспорта по двум из четырех полос Камышового шоссе на участке от Севавтодора до ресторана «Сосновый бор».

Ограничения будут действовать с 20:00 15 сентября до 23:59 31 октября.  Призываем учитывать данную информацию при планировании своего маршрута, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Внимание! На Камышовом шоссе ограничат движение транспорта по двум полосам Внимание! На Камышовом шоссе ограничат движение транспорта по двум полосам

Внимание! На Камышовом шоссе ограничат движение транспорта по двум полосам

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