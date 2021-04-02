Внимание! На Крым снова движется непогода

В Главное управление МЧС России по Республике Крым от ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» от 02 апреля 2021 года поступило штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях:

В связи с прохождением южного циклона 4 и 5 апреля в Крыму ожидаются дожди, в горах с мокрым снегом, местами очень сильные осадки. Усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 17-22 м/с.

В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территорий, авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах.

Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможными обрывами линий электропередач. Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни.

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь .

Главное управление рекомендует соблюдать меры безопасности:

не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения;

воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы;

не находиться вблизи рекламных щитов, слабо укреплённых конструкций, деревьев;

соблюдать повышенную осторожность;

ограничить выход в горно-лесную местность;

быть предельно осторожным на автодороге, снизить скорость и строго соблюдать правила дорожного движения, отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений;

при нахождении на улице обращать внимание на целостность воздушных линий электропередач, на контактные сети электротранспорта;

не прикасаться к оборванным проводам, металлическим оградам и заборам;

быть предельно внимательным при дорожном движении, не парковать автотранспорт вблизи деревьев и слабоукрепленных конструкций, а также под линиями электропередач.

В случае чрезвычайных происшествий необходимо звонить: