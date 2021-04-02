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Внимание! На Крым снова движется непогода

Внимание! На Крым снова движется непогода

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 15:34 02.04.2021

В Главное управление МЧС России по Республике Крым от ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» от 02 апреля 2021 года поступило штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях:

В связи с прохождением южного циклона 4 и 5 апреля в Крыму ожидаются дожди, в горах с мокрым снегом, местами очень сильные осадки. Усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 17-22 м/с.

В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территорий, авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах.

Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможными обрывами линий электропередач. Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни.

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Главное управление рекомендует соблюдать меры безопасности:

  • не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения;
  • воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы;
  • не находиться вблизи рекламных щитов, слабо укреплённых конструкций, деревьев;
  • соблюдать повышенную осторожность;
  • ограничить выход в горно-лесную местность;
  • быть предельно осторожным на автодороге, снизить скорость и строго соблюдать правила дорожного движения, отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений;
  • при нахождении на улице обращать внимание на целостность воздушных линий электропередач, на контактные сети электротранспорта;
  • не прикасаться к оборванным проводам, металлическим оградам и заборам;
  • быть предельно внимательным при дорожном движении, не парковать автотранспорт вблизи деревьев и слабоукрепленных конструкций, а также под линиями электропередач.

В случае чрезвычайных происшествий необходимо звонить:

  • «101» и «112» — единый телефон пожарных и спасателей;
  • (3652) 55-09-04 — телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Крым.

Внимание! На Крым снова движется непогода

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