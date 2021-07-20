Внимание! На Крым снова идёт непогода — ливни, грозы, град

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в связи с прохождением холодного фронтального раздела 21 и 22 июля в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы, крупный град. Усиление северо-западного ветра 20-25 м/с.

В связи со складывающейся обстановкой Главное управление МЧС России по Республике Крым предупреждает:

при прохождении комплекса опасных гидрометеорологических явлений высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территорий, авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, а также повреждение и гибель сельскохозяйственных растений.

существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач. Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Главное управление рекомендует соблюдать меры безопасности:

ограничить выход в горно-лесную местность;

туристам и любителям дикого отдыха с палаткой, на период действия штормового предупреждения, рекомендуем воздержаться от выбранного вида отдыха и перенести его на более благоприятный период;

воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы;

не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения;

не находиться и не парковать автотранспорт вблизи рекламных щитов, слабоукрепленных конструкций, линиями электропередач и деревьев;

особое внимание уделить состоянию дренажных систем, отводных каналов, ливнестоков, очистке от мусора ливневых канализаций;

не находиться в подземных переходах и других заглубленных помещениях, так как они могут оказаться в зоне подтопления;

рекомендуем населению, проживающему в непосредственной близости от водных объектов и в районах пересохших русел рек, и находящихся в зоне возможного подтопления, принять дополнительные меры по сохранности имущества и обеспечению безопасности граждан.

Особое внимание при непогоде уделите безопасности детей и пожилых людей, будьте внимательны к окружающим.

При возникновении чрезвычайной ситуации звонить по телефону: