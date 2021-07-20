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Внимание! На Крым снова идёт непогода - ливни, грозы, град
фото: pxhere.com

Внимание! На Крым снова идёт непогода — ливни, грозы, град

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 11:56 20.07.2021

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в связи с прохождением холодного фронтального раздела 21 и 22 июля в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы, крупный град. Усиление северо-западного ветра 20-25 м/с.

В связи со складывающейся обстановкой Главное управление МЧС России по Республике Крым предупреждает:

  • при прохождении комплекса опасных гидрометеорологических явлений высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территорий, авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, а также повреждение и гибель сельскохозяйственных растений.
  • существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач. Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Главное управление рекомендует соблюдать меры безопасности:

  • ограничить выход в горно-лесную местность;
  • туристам и любителям дикого отдыха с палаткой, на период действия штормового предупреждения, рекомендуем воздержаться от выбранного вида отдыха и перенести его на более благоприятный период;
  • воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы;
  • не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения;
  • не находиться и не парковать автотранспорт вблизи рекламных щитов, слабоукрепленных конструкций, линиями электропередач и деревьев;
  • особое внимание уделить состоянию дренажных систем, отводных каналов, ливнестоков, очистке от мусора ливневых канализаций;
  • не находиться в подземных переходах и других заглубленных помещениях, так как они могут оказаться в зоне подтопления;
  • рекомендуем населению, проживающему в непосредственной близости от водных объектов и в районах пересохших русел рек, и находящихся в зоне возможного подтопления, принять дополнительные меры по сохранности имущества и обеспечению безопасности граждан.

Особое внимание при непогоде уделите безопасности детей и пожилых людей, будьте внимательны к окружающим.

При возникновении чрезвычайной ситуации звонить по телефону:

  • «101» и «112» — единый номер вызова экстренных оперативных служб;
  • (3652) 55-09-04 — телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Крым.
по информации пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Крым

Внимание! На Крым снова идёт непогода - ливни, грозы, град

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