Внимание: начат прием документов на регистрацию недвижимости новых территорий в МФЦ Севастополя﻿

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 20:10 29.10.2025

С 1 октября 2025 в 4 центрах «Мои Документы» Севастополя начат прием заявлений и документов правообладателей на регистрацию объектов недвижимости, расположенных на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, а также Запорожской и Херсонской областей.

Для того чтобы воспользоваться услугами центров «Мои Документы», необходимо предварительно записаться. Запись осуществляется через систему управления электронной очередью. Получить талон можно как на официальном сайте МФЦ Севастополя (раздел «Предварительная запись»), так и по телефону контакт-центра.

В Севастополе: по телефонам Центра телефонного обслуживания 122 (добавочный 5) и +7 (8692) 417-100 с понедельника по пятницу с 08:00 до 17:00 и в субботу с 08:00 до 15:00.

Перечень центров «Мои Документы» в Севастополе, осуществляющих прием указанных заявлений и их адреса:

Центр «Мои Документы» г. Севастополь ул. Вокзальная, д. 10:

  • Пн,Вт с 09:00 до 19:00
  • Чт. с 08:00 до 20:00
  • Ср,Пт с 08:00 до 20:00
  • Сб. с 09:00 до 17:00

Центр «Мои Документы» г. Севастополь, ул. Новикова, д. 4

  • Пн — Сб с 8:00 до 17:00

Центр «Мои Документы» г. Севастополь, ул. Леваневского д. 24

  • Пн,Вт,Ср.Пт. с 09:00 до 18:00
  • Чт. с 10:00 до 20:00
  • Сб. с 09:00 до 17:00

Центр «Мои Документы» г. Севастополь, пгт. Кача, ул. Авиаторов, д. 9

  • Пн — Чт. с 08:00 до 17:00
  • Пт. с 09:00 до 17:00
