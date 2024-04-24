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Внимание! О графике работы севастопольских кладбищ
фото: pikist.com

Внимание! О графике работы севастопольских кладбищ

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 22:12 24.04.2024

В рамках подготовки к поминальным дням 12 и 14 мая захоронения на кладбищах в Севастополе производиться не будут, в связи с этим ворота для въезда личного автотранспорта на территорию будут закрыты.

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Доступ будет предоставлен только льготной категории граждан – водителям-инвалидам при предъявлении соответствующих документов.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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