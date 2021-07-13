 Внимание! Ограничение движения по Крымскому мосту

Скажем сразу, чтобы не пугать автомобилистов и тех, кто чаще читает только заголовки: ограничения будут кратковременными. Но возможны в течение двух суток. Как сообщили в Министерстве транспорта РФ, движение по Крымскому мосту будет временно ограничено с 20 по 22 июля. Это связано с проведением тренировки по противопожарной безопасности в период с 00:00 20 июля по 23:59 22 июля.

Возможно кратковременное ограничение движения по автодорожной составляющей моста. Просим учитывать указанную информацию при совершении поездок, маршруты следования которых проходят через Крымский мост, — говорится в сообщении Минтранса.