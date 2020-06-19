Внимание: ограничение движения в Симферополе 22 июня

22 июня с 7:00 до 13:00, в связи с проведением мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби – дню начала Великой Отечественной войны, в Симферополе будет ограничено движение транспортных средств на улице Павленко.

Как уточнили в городской администрации, режим ограничения движения будет введен на участке от улицы Александра Невского до парка имени Ю. А. Гагарина.

В указанный период времени на данном участке запрещена парковка транспортных средств, также будет организовано дежурство машины эвакуатора. Просим гостей и жителей крымской столицы учитывать данные обстоятельства при планировании маршрутов по городу, — отметили в администрации Симферополя.