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Внимание: ограничение движения в Симферополе 22 июня

Внимание: ограничение движения в Симферополе 22 июня

Опубликовал: CrimeaPRESS в Транспорт Крыма 12:00 19.06.2020

22 июня с 7:00 до 13:00, в связи с проведением мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби – дню начала Великой Отечественной войны, в Симферополе будет ограничено движение транспортных средств на улице Павленко.

Как уточнили в городской администрации, режим ограничения движения будет введен на участке от улицы Александра Невского до парка имени Ю. А. Гагарина.

В указанный период времени на данном участке запрещена парковка транспортных средств, также будет организовано дежурство машины эвакуатора. Просим гостей и жителей крымской столицы учитывать данные обстоятельства при планировании маршрутов по городу, — отметили в администрации Симферополя.

Внимание: ограничение движения в Симферополе 22 июня

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