Внимание! Ограничение движения транспорта в Симеизе продлено

С 27 октября на улице Олега Кошевого в Симеизе ограничено движение транспорта, что связано с проведением ремонтных работ на участке дороги на ул. Олега Кошевого от заезда на усадьбу генерал-фельдмаршала графа Д.А. Милютина до ул. Михаила Баранова. Ограничение проезда продлено до 2 декабря 2023 года.

Приносим извинения за временные неудобства! — отмечают в администрации Ялты.