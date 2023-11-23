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Внимание! Ограничение движения транспорта в Симеизе продлено

Внимание! Ограничение движения транспорта в Симеизе продлено

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 13:13 23.11.2023

С 27 октября на улице Олега Кошевого в Симеизе ограничено движение транспорта, что связано с проведением ремонтных работ на участке дороги на ул. Олега Кошевого от заезда на усадьбу генерал-фельдмаршала графа Д.А. Милютина до ул. Михаила Баранова. Ограничение проезда продлено до 2 декабря 2023 года. 

Приносим извинения за временные неудобства! — отмечают в администрации Ялты. 

 

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