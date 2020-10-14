Внимание! Ограничение газоснабжения в Симферополе. Симферопольцев просят сотрудничать

В связи с переустройством наружных сетей газораспределения на объекте «Строительство дороги мкрн. Фонтаны – Новониколаевский в г. Симферополе» 19 октября будет производиться отключение потребителей от газоснабжения. Мера коснётся жителей следующих улиц и населенных пунктов:

с. Обрыв – ул. Чумацкая, ул. Сосновая, ул. Центральная, ул. Подгорная, пер. Подгорный, ул. Борчокракская;

– ул. Чумацкая, ул. Сосновая, ул. Центральная, ул. Подгорная, пер. Подгорный, ул. Борчокракская; Жилой квартал «Верхние Фонтаны» ул. Аблямита Борсеитова, ул. Азатлык, ул. Ю. Османова, ул. Берлик, ул. Тарлы, ул. Къыртышлы, ул. Юксеклик;

ул. Аблямита Борсеитова, ул. Азатлык, ул. Ю. Османова, ул. Берлик, ул. Тарлы, ул. Къыртышлы, ул. Юксеклик; Жилой квартал «Ешиль-Дагъ» ул. Яны Дунья, ул. Бекира Сейтхалила, ул. Узунжа, ул. Бекира Османова, ул. Джепар Акима, ул. Акъяр., ул. Чкалова 65;

ул. Яны Дунья, ул. Бекира Сейтхалила, ул. Узунжа, ул. Бекира Османова, ул. Джепар Акима, ул. Акъяр., ул. Чкалова 65; мкрн. Новониколаевка , ул. Вишнёвая, ул. Целинная, ул. Сосновая, ул. Степная,пер. Заводской, ул. Залесская (правая сторона), ул. Чобан, пер. Заводской, ул. Залесская (правая сторона), ул. Чобан, ул. Баар, ул. Учан-Су, ул. Кунешли, ул. АюДаг, ул. Карылгач, ул. Элли, ул. Бахтлы, ул.Пехлеванлар, пер.Карылчач;

, ул. Вишнёвая, ул. Целинная, ул. Сосновая, ул. Степная,пер. Заводской, ул. Залесская (правая сторона), ул. Чобан, пер. Заводской, ул. Залесская (правая сторона), ул. Чобан, ул. Баар, ул. Учан-Су, ул. Кунешли, ул. АюДаг, ул. Карылгач, ул. Элли, ул. Бахтлы, ул.Пехлеванлар, пер.Карылчач; мкрн. Фонтаны — ул. Рериха, ул. Янтарная, ул. Кипарисная, ул. Хвойная, ул. Звездная, ул. Чименлик, ул. Инан, ул. Миндальная, ул. Пихтовая ул. Грибная, пер. Айдын, пер.Батхлы, ул. Тёгерек, ул. Рериха.ул. Айдын, пер, Айдын,

ул. Рериха, ул. Янтарная, ул. Кипарисная, ул. Хвойная, ул. Звездная, ул. Чименлик, ул. Инан, ул. Миндальная, ул. Пихтовая ул. Грибная, пер. Айдын, пер.Батхлы, ул. Тёгерек, ул. Рериха.ул. Айдын, пер, Айдын, мкрн.Ак-Мечеть — ул. Сахарова, ул. Инан, ул. КемальЯкуб, пер. Элем, ул. Джепар Акимова, ул. Султана Амет-Хана, пер. Адалет, ул. Озенбаш, ул. Давлет Гирея, ул. Фенерли, пер. Нурлу, ул. Хатыра, ул. Вели Ибрагимова, ул. Чименлик , ул. Тюзлюк, пер. Сахарова, ул. Каокулы, ул. Изобильная (четная сторона).ул. Адалет, пер. Тессели, ул. Кестане, ул. Истидат, ул. Тессели, ул. Бор Чокрак, пер. Бор Чокрак, ул. Селим Герай, пер. Селим Герай, пер. Дуа, ул. Мелек, , ул. Неврез, ул. Эмель, ул. Чора-Батыр, пер. Чора-Батыр, , ул. Мерджан, пер. Мерджан, пер. Эмель, ул. Ешиль Ада, ул, Кантар, ул. Мелевше, ул. Сельби, ул. Эльмаз, пр. Дюльбер, ул. Каранфиль, ул. Авдет, ул. Сербест, ул. Темиз, ул. Гарбий, пер. Гарбий, ул. Акъяр.

— ул. Сахарова, ул. Инан, ул. КемальЯкуб, пер. Элем, ул. Джепар Акимова, ул. Султана Амет-Хана, пер. Адалет, ул. Озенбаш, ул. Давлет Гирея, ул. Фенерли, пер. Нурлу, ул. Хатыра, ул. Вели Ибрагимова, ул. Чименлик , ул. Тюзлюк, пер. Сахарова, ул. Каокулы, ул. Изобильная (четная сторона).ул. Адалет, пер. Тессели, ул. Кестане, ул. Истидат, ул. Тессели, ул. Бор Чокрак, пер. Бор Чокрак, ул. Селим Герай, пер. Селим Герай, пер. Дуа, ул. Мелек, , ул. Неврез, ул. Эмель, ул. Чора-Батыр, пер. Чора-Батыр, , ул. Мерджан, пер. Мерджан, пер. Эмель, ул. Ешиль Ада, ул, Кантар, ул. Мелевше, ул. Сельби, ул. Эльмаз, пр. Дюльбер, ул. Каранфиль, ул. Авдет, ул. Сербест, ул. Темиз, ул. Гарбий, пер. Гарбий, ул. Акъяр. ул. 1й Конной Армии 21в, ул. Чкалова 65Ж

Пуск газа будет производиться при условии 100% доступа работников Симферопольского УЭГХ во все отключенные домовладения и квартиры для осмотра газового оборудования и проверки газопровода на герметичность. Просим Вас обеспечить доступ работникам Симферопольского УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети» в квартиры для производства работ, — подчёркивают в пресс-службе администрации Симферополя.

Работы по пуску газа будут производится в следующем порядке:

с 9.30 20 октября – в селе Обрыв,жилом квартале «Верхние Фонтаны», жилом квартале «Ешиль Дагъ», мкрн. Новониколаевка, мкрн. Ак-Мечеть по ул. Айдын, пер, Айдын, ул. Сахарова, ул. Инан (до ул. А. Тейфук), ул. Кемаль Якуб, пер. Элем, ул. Джепар Акимова, ул. Султана Амет-Хана, пер. Адалет(пер. Айгуль), ул. Озенбаш, ул. Давлет Гирея, ул. Фенерли, пер. Нурлу, ул. Хатыра, ул. Вели Ибрагимова, ул. Чименлик от А. Тейфук, ул. Тюзлюк, ул. Рериха, ул. Янтарная, ул. Кипарисная, ул. Хвойная, ул. Звездная, ул. Чименлик, ул. Инан, ул. Миндальная, ул. Пихтовая (до Умют), ул. Грибная, пер. Айдын (до ул. А. Тейфук), пер.Батхлы, ул.Залесская (до ул.Ак Кая), ул. Заводская, Заводской пер ул. Байрам, ул. Тёгерек, ул. Рериха, пер. Заводской, ул. Залесская (правая сторона), ул. Чобан, ул. Баар, ул. Учан-Су, ул. Кунешли, ул. АюДаг, ул. Карылгач, ул. Элли, ул. Бахтлы, ул.Пехлеванлар, пер.Карылчач.

– в селе Обрыв,жилом квартале «Верхние Фонтаны», жилом квартале «Ешиль Дагъ», мкрн. Новониколаевка, мкрн. Ак-Мечеть по ул. Айдын, пер, Айдын, ул. Сахарова, ул. Инан (до ул. А. Тейфук), ул. Кемаль Якуб, пер. Элем, ул. Джепар Акимова, ул. Султана Амет-Хана, пер. Адалет(пер. Айгуль), ул. Озенбаш, ул. Давлет Гирея, ул. Фенерли, пер. Нурлу, ул. Хатыра, ул. Вели Ибрагимова, ул. Чименлик от А. Тейфук, ул. Тюзлюк, ул. Рериха, ул. Янтарная, ул. Кипарисная, ул. Хвойная, ул. Звездная, ул. Чименлик, ул. Инан, ул. Миндальная, ул. Пихтовая (до Умют), ул. Грибная, пер. Айдын (до ул. А. Тейфук), пер.Батхлы, ул.Залесская (до ул.Ак Кая), ул. Заводская, Заводской пер ул. Байрам, ул. Тёгерек, ул. Рериха, пер. Заводской, ул. Залесская (правая сторона), ул. Чобан, ул. Баар, ул. Учан-Су, ул. Кунешли, ул. АюДаг, ул. Карылгач, ул. Элли, ул. Бахтлы, ул.Пехлеванлар, пер.Карылчач. с 9.30 21 октября – мкрн. Фонтаны по ул. Изобильная (четная сторона).ул. Адалет, пер. Тессели, ул. Кестане, ул. Истидат, ул. Тессели, ул. Бор Чокрак, пер. Бор Чокрак, ул. Селим Герай, пер. Селим Герай, пер. Дуа, ул. Мелек, , ул. Неврез, ул. Эмель, ул. Чора-Батыр, пер. Чора-Батыр, , ул. Мерджан, пер. Мерджан, пер. Эмель, ул. Ешиль Ада, ул, Кантар, ул. Мелевше, ул. Сельби, ул. Эльмаз, пр. Дюльбер, ул. Каранфиль, ул. Авдет, ул. Сербест, ул. Темиз, ул.Гарбий, пер. Гарбий, ул. Акъяр, пер. Сахарова от ул. Умют до ул. Кокулы, ул. Усадебная от А. Тейфук ул. Кемал Якуба от ул. Умют до ул. Кокулы, ул. Клёновая. ул. Султана Амет-Хана от ул. Умют до ул. Кокулы. пер. Фонтаны, ул. Каверина, пер. Ашика Умера , ул. Изобильная (четная сторона), от ул. Умют до ул. Янтарная, ул. Кипарисная, ул. Хвойная, ул. Усадебная, ул. Звездная, ул. Миндальная, ул. Пихтовая, пер. Хвойный, ул. 1й Конной Армии 21в, ул. Чкалова 65Ж.