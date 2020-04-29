Внимание! Ограничение проезда по дороге в Ласпи в течение месяца

ГБУ «Севастопольский автодор» информирует о введении на месяц временных ограничений движения транспорта в региональной зоне Южного берега Крыма. Планируется проведение ремонтных работ автомобильной дороги в Ласпи на дистанции 3 км.

Временное ограничение движения всех транспортных средств, кроме транспортных средств спецслужб, вводятся на участке автомобильной дороги 67 Н-9 Ялта – Севастополь – Ласпи км 0+000 – км 3+083, с 30 апреля 2020 по 31 мая 2020 ежедневно в период с 8.00 до 18.00, – сообщили в пресс-службе предприятия.

Работы проводятся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».