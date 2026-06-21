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Паромные перевозки через Керченскую переправу остановлены
фото: © Росморречфлот

Внимание! Паромные перевозки через Керченскую переправу остановлены

Опубликовал: news-parser в Актуально 12:44 21.06.2026

На Керченской переправе остановлены паромные перевозки, сообщили в региональном оперштабе Краснодарского края.

Отмечается, что, поскольку большегрузному транспорту запрещен проезд по Крымскому мосту, водителям нужно выбирать альтернативный сухопутный маршрут – трассу Р-280 через Ростов-на-Дону, Таганрог, Мариуполь, Мелитополь и Симферополь.

В ночь на воскресенье украинские беспилотники атаковали паром на Керченской переправе в Темрюкском районе Кубани. Из-за атаки БПЛА произошло возгорание на нефтяном терминале. При атаке ВСУ на Керченский полуостров четыре человека погибли и 28 ранены.

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источник: РИА Новости Крым

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